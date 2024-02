Bochum kämpft um Asano-Verbleib

Beim VfL Bochum hat man die Hoffnung auf einen Verbleib von Flügelflitzer Takuma Asano noch nicht aufgegeben. Trainer Thomas Letsch erklärt gegenüber der ‚Bild‘: „Natürlich rede ich mit dem Spieler. Ich sage ihm, dass seine und unsere Spielweise ein absolutes Match sind.” Sportchef Patrick Fabian fügt an: „Wir kennen unsere Grenzen, aber wir werden alles für eine Verlängerung tun. Wichtig ist, dass er weiß, was er am VfL Bochum und dem Umfeld hat.” Asanos Vertrag läuft zum Ende der laufenden Saison aus.

Für eine ablösefreie Verpflichtung des 51-maligen japanischen Nationalspielers bringen sich derweil mehrere Klubs in Stellung. Zu den Kandidaten zählt unter anderem Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach.