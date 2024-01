VfL-Deal gescheitert: Ligakonkurrenz will Asano

Borussia Mönchengladbach wirbt offenbar um einen Spieler des VfL Bochum. Die ‚Bild‘ nennt die Fohlen als einen von mehreren Bundesliga-Interessenten für Takuma Asano, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die vom VfL geplante Verlängerung ist laut der ‚Bild‘ gescheitert, sodass der Japaner im Sommer ablösefrei zu haben ist. Seine Gehaltsvorstellung liegt dem Bericht zufolge bei 1,5 bis zwei Millionen Euro pro Saison.

Lese-Tipp

Winter-Transfer: Hat Gladbach den Koné-Nachfolger schon gefunden?

Asano war 2021 aus der Vereinslosigkeit nach Bochum gekommen und entwickelte sich dort mit der Zeit zum Leistungsträger. In der laufenden Saison erzielte der Rechtsaußen schon fünf Tore für den VfL. Aktuell weilt er beim japanischen Nationalteam, mit dem der 29-Jährige am Sonntag gegen Vietnam (12:30 Uhr) als einer der Topfavoriten in den Asien-Cup startet.