Winter-Transfer: Hat Gladbach den Koné-Nachfolger schon gefunden?

Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf ist offenbar ein heißer Kandidat bei Borussia Mönchengladbach. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gab es schon Gespräche über einen Wintertransfer des 25-jährigen Mittelfeldspielers zu den Fohlen. Tanaka soll dort als Ersatz für Manu Koné eingeplant sein, falls der 22-Jährige den Klub verlässt. Unter anderem Juventus Turin soll sich mit dem Franzosen befassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gladbachs Geschäftsführer Sport sagt zur Thematik: „Es ist absolut nicht unser Ziel und unser Wunsch, Manu Koné jetzt abzugeben. Aber wir müssen als Borussia Mönchengladbach auf alle Szenarien vorbereitet sein und haben selbstverständlich permanent den Markt im Blick.“

Lese-Tipp

Ex-Mainzer Mustapha weckt Zweitliga-Interesse

Tanaka ist wechselwillig

Tanaka steht einem Transfer an den Niederrhein wohl offen gegenüber. Schließlich verzichtet der japanische Nationalspieler auf die Teilnahme am Asien-Cup, der vom 12. Januar bis zum 10. Februar in Katar stattfindet, um potenzielle Interessenten nicht abzuschrecken.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es bleibt dabei, dass Ao in der ersten Liga spielen will - das hat auch mit seiner Stellung in der japanischen Nationalmannschaft zu tun, weil er da einer der wenigen ist, die nicht in der ersten Liga spielen“, erklärt Fortunas Geschäftsführer Klaus Allofs laut ‚Bild‘, „es gibt Interesse am Markt, diese Position wird von einigen Vereinen gesucht. Aber es ist nicht so, dass wir da händeringend nach einer Lösung suchen.“

In Gladbach ist Tanaka kein Unbekannter. Schon länger beschäftigen sich die Verantwortlichen mit dem Sechser, der bereits im Sommer mit den Fohlen in Verbindung gebracht wurde. Damals blieb der Rechtsfuß in Düsseldorf. Ob er dort auch noch im Februar spielen wird, bleibt abzuwarten.