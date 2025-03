Bayern-Interesse: Zwei große Hürden im Lukeba-Poker

Für 30 Millionen Euro hatte Max Eberl im Sommer 2023 Innenverteidiger Castello Lukeba aus Lyon nach Leipzig geholt. Aus den Augen verloren hat der Kaderplaner den Linksfuß seit seinem Wechsel nach München offenbar nicht.

Laut ‚Sky‘ befindet sich Lukeba weiterhin im Blick von Eberl und damit auch auf der Liste des FC Bayern. Der große Haken ist zum einen das Preisschild des 22-jährigen Franzosen. Im Sommer besteht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

2026 sinkt der Preis zwar auf 80 Millionen, 2027 auf 65 Millionen – allerdings strebt Lukeba schon nach dieser Saison den nächsten Karriereschritt an, war zuletzt zu vernehmen.

Hoher Preis, große Konkurrenz

Zudem stehen zahlungskräftige Bewerber längst bereit: Real Madrid, das schon im Winter die Fühler ausgestreckt hatte, zeigt weiterhin Interesse. Darüber hinaus zählen der FC Liverpool, der FC Chelsea und Manchester United zu den möglichen Abnehmern.

Sollte der Poker um Lukeba also schon in diesem Sommer forciert werden, wären die Bayern mit Blick auf die große Konkurrenz, das 90-Millionen-Preisschild und weitere große Transferziele wie Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) womöglich nur in der Außenseiterrolle.