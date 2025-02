RB Leipzig: 90-Millionen-Transfer geplant?

RB Leipzig hat erst kürzlich den teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte getätigt. 50 Millionen Euro plus 30 Millionen an möglichen Boni überwiesen die Sachsen für die Festverpflichtung von Xavi Simons (21) an Paris St. Germain. Es ist allerdings nicht in Stein gemeißelt, dass der niederländische Offensivspieler über den Sommer hinaus an Bord bleibt.

Gleiches gilt für Abwehrspieler Castello Lukeba. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge plant der Franzose nämlich einen „Mega-Transfer“. Der 22-Jährige wolle im Anschluss an die Saison von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen, die sich bei nicht weniger als 90 Millionen Euro ansiedelt.

Geht ein Verkauf in dieser Höhe über die Bühne, würde Lukeba zum Leipziger Rekordtransfer avancieren – für ebenfalls 90 Millionen Euro war Josko Gvardiol (23) 2023 zu Manchester City gewechselt. Während sich Lukebas RB-Abschied also abzeichnet, ist sein Ziel noch unklar.

Die Qual der Wahl

Zahlungskräftige Abnehmer stehen allerdings bereit: Real Madrid, das schon im Winter die Fühler ausgestreckt hatte, soll weiterhin Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Darüber hinaus gibt es in der Premier League einen Markt für den französischen Nationalspieler (ein Länderspiel). Unter anderem der FC Liverpool, der FC Chelsea und Manchester United werden von der ‚Sport Bild‘ als mögliche Abnehmer gehandelt.