Paulinho macht Schluss

Paulinho hängt die Fußballschuhe im Alter von 36 Jahren an den Nagel. Das gibt der Brasilianer via Instagram in einem emotionalem Abschiedsvideo offiziell bekannt. Die vergangenen zwei Jahre ließ der 56-fache Nationalspieler seine Karriere in seiner Heimat bei Corinthians ausklingen, sein dortiger Vertrag lief Ende Juni aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paulinho ist in seiner Laufbahn viel herumgekommen. 2013 war der Mittelfeldakteur für knapp 20 Millionen Euro aus Brasilien zu Tottenham Hotspur gewechselt, landete vier Jahre später über den chinesischen Erstligisten Guangzhou FC für 40 Millionen beim FC Barcelona und verbrachte 2021 auch zwei Monate in Saudi-Arabien bei Al Ahli.