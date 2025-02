Erste Gespräche: Köln will Hansa-Juwel

Der 1. FC Köln hat seine Fühler nach dem 17-jährigen Fiete Bock von Hansa Rostock ausgestreckt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass bereits erste Gespräche zwischen dem Flügelspieler und den Kölner Verantwortlichen stattgefunden haben. Der FC wollte Bock schon im Winter verpflichten, die Kogge legte aber ein Veto ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun soll Bock im Sommer ans Geißbockheim wechseln. Dem Bericht zufolge sind auch andere deutsche Klubs interessiert, Köln will daher schnell handeln. In Rostock ist der Rechtsaußen mittlerweile nach einer starken Wintervorbereitung fester Bestandteil der Profis, stand seit Dezember in sechs von sieben Partien im Kader und kam in diesem Jahr zu zwei Kurzeinsätzen. In Köln soll Bock zunächst über die U19 und U23 aufgebaut werden.