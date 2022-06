Tomasson übernimmt bei Blackburn

Jon Dahl Tomasson setzt seine Trainerkarriere in der zweiten englischen Liga fort. Der Däne übernimmt bei den Blackburn Rovers. Tomasson unterschreibt beim Tabellenachten der abgelaufenen Saison einen langfristigen Vertrag bis 2025.

Der ehemalige Torjäger, einst für den AC Mailand und den VfB Stuttgart am Ball, coachte bis Ende des vergangenen Jahres Malmö FF. Blackburn-Boss Steve Waggott sagt: „Seine Arbeit bei der Entwicklung von Spielern, zusammen mit der Forderung nach einer Kultur, alles für den Verein zu geben, ist genau das, was wir in dieser Phase brauchen.“ Als Alternative zu Tomasson galt laut ‚transfermarkt.de‘ auch Heiko Herrlich, der momentan vereinslos ist.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Jon Dahl Tomasson as our new Head Coach.



👋 Velkommen, Jon!



