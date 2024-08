Weinzierl unterschreibt bei Bayern

Markus Weinzierl heuert beim FC Bayern an. Der Rekordmeister vermeldet die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Trainers als neuer Sportlicher Leiter am Bayern Campus. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Halil Altintop an, der den Rekordmeister auf eigenen Wunsch verlässt.

Weinzierl sammelte bereits Erfahrung als Cheftrainer beim SSV Jahn Regensburg, FC Augsburg, VfB Stuttgart, FC Schalke 04 und 1. FC Nürnberg. Der gebürtige Straubinger, einst Spieler in Bayerns zweiter Mannschaft, sagt: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, nach 25 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern zurückzukehren. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und werde alles dafür tun, dass die erfolgreiche Arbeit am FC Bayern Campus fortgesetzt wird.“