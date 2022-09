FC Bayern: Nagelsmann rotiert – Reaktion auf Unzufriedenheit?

Am gestrigen Freitag berichtete ‚Sport1‘, dass sich bei einigen Reservisten des FC Bayern schon früh in der Saison Unzufriedenheit breitmacht. Julian Nagelsmann wird einigen von ihnen am heutigen Samstag gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr) eine Chance von Beginn an geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir werden rotieren, es wird einige Wechsel geben“, kündigte der Trainer auf der Spieltagspressekonferenz an. Topspieler wie Leon Goretzka, Jamal Musiala oder Serge Gnabry – beim jüngsten 2:0-Sieg bei Inter Mailand nur Joker – werden beginnen.

Und auch einige Neuzugänge könnten erstmals in der Bundesliga von Anfang an spielen. Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui etwa oder Sturmjuwel Mathys Tel sind Optionen. Auch, um anderen vielbelasteten Spielern Pausen zu verschaffen.

So könnten die Bayern spielen