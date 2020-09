Bologna verpflichtet Hickey

Nachwuchstalent Aaron Hickey verlässt den schottischen Erstliga-Absteiger Hearts of Midlothian und schließt sich dem FC Bologna an. Wie der Serie A-Klub bestätigt, ist der Transfer perfekt. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro. Die Vertragslaufzeit wird nicht genannt.

Die Italiener stachen im Werben um den Linksverteidiger unter anderem den FC Bayern aus, der ebenfalls Interesse am 18-Jährigen signalisiert hatte. In Bologna soll Hickey sofort Teil des Profiteams werden. Sein Profidebüt in der ersten schottischen Liga gab er bereits 2019 im Alter von 16 Jahren.