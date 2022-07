Carnevali bestätigt Scamacca-Transfer

Nach einem langen Tauziehen setzt sich nun West Ham United im Poker um Gianluca Scamacca durch. Giovani Carnevali, Vorstandsvorsitzsender von Sassuolo Calcio, bestätigt den bevorstehenden Deal gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘: „Es gibt eine Einigung mit West Ham über eine Ablösesumme von 36 Millionen Euro, die durch Boni noch um sechs Millionen Euro steigen kann – und eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent.“

Der italienische Stürmer wird in den kommenden Tagen zum Medizincheck in London erwartet und soll im Anschluss einen Vertrag über fünf Jahre unterzeichnen. Dem Vernehmen nach soll der 23-jährige pro Spielzeit drei Millionen Euro Gehalt kassieren. Paris St. Germain war ebenfalls an den Diensten von Scamacca interessiert.