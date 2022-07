PSG: Durchbruch im Scamacca-Poker?

Erst im April verlängerte Gianluca Scamacca seinen Vertrag bei US Sassuolo bis 2026. Jetzt steht der Mittelstürmer vor dem Absprung: Laut ‚Le Parisien‘ ist eine Einigung zwischen dem Serie A-Klub und Paris St. Germain in greifbarer Nähe.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG soll bereit sein, die geforderten 50 Millionen Euro Ablöse für Scamacca auf den Tisch zu legen. Auch Juventus Turin, Atlético Madrid, der FC Arsenal und Borussia Dortmund hatten den Italiener dem Vernehmen nach im Visier.

Sassuolo hatte den 1,95 Meter große Rechtsfuß einst für 500.000 Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet. In der abgelaufenen Saison schoss Scamacca 16 Tore in 36 Ligaspielen – fortan will sich der 23-jährige Nationalspieler in der französischen Ligue 1 und in der Champions League behaupten.