Union: Bénes zum Schnäppchenpreis

Union Berlin muss offenbar weniger Ablöse für Neuzugang László Bénes (26) zahlen als bislang angenommen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass im Rahmen der Ausstiegsklausel lediglich drei Millionen Euro fällig werden. Am gestrigen Mittwoch war noch davon die Rede, dass der Hamburger SV annähernd das Doppelte einstreichen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fraglos ein guter Preis für einen Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison 27 Scorerpunkte im HSV-Trikot beisteuern konnte und mit der Slowakei im EM-Achtelfinale steht. Am kommenden Sonntag (18 Uhr) bekommen es Bénes und Co. mit England zu tun.