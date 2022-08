RB drängt auf Verkauf: England-Anfragen für Angeliño

Angeliño (25) ist auf der Suche nach einem neuen Klub. Wie ‚Sky‘ berichtet, drängt RB Leipzig nach der Verpflichtung von David Raum (24/TSG Hoffenheim) auf einen Verkauf des spanischen Außenverteidigers.

Die ‚Bild‘ hatte bereits von einem feststehenden Transfer zur TSG Hoffenheim berichtet, so weit ist es allerdings nicht. Angeliño kann sich laut ‚Sky‘ aber durchaus eine Leihe zum Bundesliga-Konkurrenten vorstellen.

Darüber hinaus gibt es dem Bezahlsender zufolge Interesse aus England an Angeliño. Brighton & Hove Albion und West Ham United haben angefragt. Leipzig will Angeliño am liebsten verkaufen und hofft auf eine Ablöse zwischen 20 und 30 Millionen Euro.