Herthas 25-Millionen-Mann: Tousart in der „Schweineposition“

Fünf Jahre ist Bastian Schweinsteigers Abschied aus Deutschland mittlerweile her. Spuren hat der Weltmeister selbstredend einige hinterlassen – auch bei Hertha BSC. Lässt sich im Spielaufbau ein zentraler Mittelfeldspieler auf die Außenverteidiger-Position fallen, bezeichnet Eddy Sözer das als „Schweineposition“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber dem ‚Berliner Kurier‘ schildert der langjährige Assistent von Bruno Labbadia: „Wir nennen die Positionsverlagerung wegen Bastian Schweinsteiger so. Der hat das sensationell gespielt.“ Bei der Hertha soll diese spielgestaltende Rolle 25-Millionen-Mann Lucas Tousart ausfüllen. Am heutigen Freitagabend wird er in der ersten Pokalrunde in Braunschweig sein Pflichtspieldebüt feiern.

„Lucas soll ein zentraler, wichtiger Spieler bei uns sein“, sagt Trainer Labbadia über den Rekordneuzugang aus Lyon, dämpft aber gleichzeitig die Erwartungen: „Er ist noch jung, hat zum ersten Mal seine Heimat verlassen und spricht noch nicht unsere Sprache.“ Dennoch gelte: „Lucas ist im Kommen.“

Technische Mängel

Wunderdinge sollte man vom 23-Jährigen aber nicht erwarten. Und auch ein Schweinsteiger-Vergleich wäre unpassend. FT-Frankreich-Korrespondent Matthieu Margueritte betont, dass Tousart anders als die Bayern-Legende „kein technisch besonders versierter“ Spieler ist.

Präzise Spielverlagerungen à la Schweinsteiger sind vom Rechtsfuß nicht zu erwarten. „Sogar Juninho, Sportdirektor in Lyon, sagte am Tag seiner Präsentation, er wolle einen technisch besseren Sechser als Tousart verpflichten“, erinnert sich Margueritte, „also denke ich, dass Tousart kein Schweini für Berlin sein wird.“

Starker Balleroberer

„Aber“, so der Foot Mercato-Redakteur weiter, „Tousart ist ein Kämpfer. Seine Qualitäten liegen in der Balleroberung. Seine ehemaligen Mitspieler wie Aouar oder Ndombélé spielten gerne an seiner Seite, weil er jeden Meter des Feldes umgräbt. Er erledigt die defensive Drecksarbeit.“

Da die neben Tousart noch mit Alexander Schwolow und Deyovaisio Zeefuik verstärkte Hertha trotz mäßiger Vorbereitung im DFB-Pokal-Spiel (20:45 Uhr) als klarer Favorit zum Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig reist, sind heute Abend eher spielerische Lösungen gefragt. Tousart ist dafür nicht prädestiniert. Trotzdem wird er immer wieder, wie einstudiert, in die „Schweineposition“ rutschen.