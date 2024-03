Frankreich will Revanche | Messi im Tor

Klassiker in Lyon

Am Abend (21 Uhr) tritt die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt des Heim-EM-Jahres in Lyon gegen Frankreich an. ‚Le Figaro‘ freut sich auf „einen Klassiker des Fußballs“ und schwört das eigene Team auf eine „Revanche“ ein. Schließlich verlor Frankreich vor nur einem halben Jahr in Dortmund mit 1:2 gegen das DFB-Team. Das war der erste deutsche Sieg gegen den Nachbarn seit dem WM-Viertelfinale 2014.

Balsam auf ter Stegens Seele

Beim heutigen Länderspiel wird Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten des DFB-Teams stehen. Unglücklich: Kurz zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Manuel Neuer zur Nummer eins erklärt, ehe sich der Münchner verletzte und abreiste. Nun also der unverhoffte Einsatz für den Keeper des FC Barcelona. Die katalanische Presse streichelt jedenfalls die Seele von ter Stegen. Die ‚Sport‘ rühmt ihn als „Messi im Tor“. Seine Verpflichtung vor zehn Jahren sei „ein Segen“ für Barça gewesen. Immerhin im Camp Nou ist der 31-Jährige also weiter unumstritten.

