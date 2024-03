Roma: Lukaku reagiert auf Zukunftsfrage

Romelu Lukaku lässt sich mit Blick auf seine Zukunft nicht in die Karten schauen. Nach dem gestrigen Kantersieg der AS Rom im Europa League-Achtelfinale über Brighton & Hove Albion erklärte der bullige Mittelstürmer mit einem Lächeln: „Ich möchte in England keine Kontroversen auslösen, ich muss dabei intelligent sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Lukaku vom FC Chelsea an die Giallorossi ausgeliehen. In Italien fühlt sich der 30-jährige Belgier sichtlich wohl. 22 Torbeteiligungen (18 Treffer, vier Vorlagen) stehen in der aktuellen Saison zu Buche. „Es war eine andere Erfahrung“, stellt Lukaku fest, „aber die Fans lieben mich. Ich gebe mein Bestes, um dem Klub zu helfen.“