Verhandlungen laufen: Tibidi vor VfB-Abschied?

Mit Josuha Guilavogui (32) hat sich der VfB Stuttgart auf seinen Winter-Wunschspieler festgelegt und bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. In den Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg bissen sich die Schwaben aber zuletzt die Zähne aus. Das entscheidende Kleingeld könnte nun Alexis Tibidi einbringen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, laufen parallel zu den Verhandlungen um Guilavogui auch Gespräche mit ES Troyes über einen Transfer von Tibidi. Im Gespräch sei eine Ablöse von zwei bis drei Millionen Euro.

Altach muss zustimmen

Der 19-jährige Angreifer ist aktuell vom VfB an den österreichischen Bundesligisten SCR Altach verliehen. Entsprechend müsste auch der Sportclub Rheindorf einem Transfer zustimmen. Am Neckar steht Tibidi noch bis 2025 unter Vertrag. Nach FT-Infos will der französische U20-Nationalspieler den VfB aber gerne dauerhaft verlassen.

Tibidi läuft seit dem Sommer in Altach auf und ist dort unumstrittener Leistungsträger. Insgesamt sammelte er bereits 18 Pflichtspiele und war an sechs Treffern direkt beteiligt. Neben Troyes sind auch weitere Klubs am Franzosen interessiert, konkrete Verhandlungen werden aber bislang nur mit dem französischen Erstligisten aus der Champagne geführt.