Nächste Leihe für Schaub?

Louis Schaub könnte auch die nächste Saison in der zweiten Liga verbringen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt Hannover 96 Interesse am 25-jährigen Spielmacher des 1. FC Köln und soll im Vergleich zu anderen Interessenten in der Pole Position sein. Es gehe um eine Leihe mit Kaufoption.

In Köln steht Schaub noch bis 2022 unter Vertrag, eine Zukunft in der Domstadt hat er aber nicht. Bereits in der vergangenen Rückrunde hatten die Geißböcke den Österreicher zum Hamburger SV verliehen. Nun könnte es in Richtung Hannover gehen.