Musialas Bedingungen für eine Verlängerung

Jamal Musiala knüpft seine Verlängerung beim FC Bayern an Bedingungen. Auf die Frage der ‚Sport Bild‘, welche Argumente es für ihn geben muss, damit er einen neuen Vertrag in München unterschreibt, antwortet der Nationalspieler: „Für mich war die Trainer-Entscheidung wichtig. Ich will, dass wir guten, attraktiven Fußball spielen und in der Liga und Champions League mit einer guten Mannschaft um die Titel spielen.“

Der 21-Jährige fährt fort: „Ich möchte in einem Umfeld spielen, in dem ein gutes Gefühl herrscht und die Jungs happy auf dem Platz stehen. Denn dann kann ich auch meine Qualitäten zeigen.“ Aktuell ist Musiala noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden, konkrete Gespräche über eine Verlängerung gibt es noch nicht. Interesse am Edeltechniker zeigt allen voran Manchester City.