Der Zauberer ist befreit

127 Millionen Euro zahlte Atlético Madrid im Sommer 2019 an Benfica Lissabon. Viel zu selten zeigte João Félix, warum. Auch das vergangene Halbjahr bei Leihklub Chelsea war eher eines zum Vergessen. Ein erneutes Mismatch.

Beim FC Barcelona, seit einigen Wochen die nächste Leihstation des 23-Jährigen, blüht Félix plötzlich wieder auf. Das offensiv und dominant ausgerichtete Spiel der Katalanen liegt dem feinen Techniker deutlich mehr. Félix‘ Kreativität kommt zur Geltung, der Rechtsfuß zeigt wieder Spielwitz und -freude.

So auch gestern. Barças 5:0-Sieg in der Champions League gegen Royal Antwerpen leitete Félix nach erfolgreichen Aktionen im Eins-gegen-eins mit einem Treffer und Assist ein, setzte dann noch den Schlusspunkt per Kopfballtor.

Félix wirft die Ketten ab

„João Félix ist befreit“, fasst es die ‚as‘ zusammen. „Felix, der Zauberer“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘, „glänzte erneut beim zweiten Sieg in Folge von Barça“. Schon am Samstag gegen Betis Sevilla (5:0) hatte sich der Portugiese in die Torschützenliste eingetragen.

Die ersten Schritte zurück zu alter Stärke jedenfalls sind gemacht. Eine Kaufoption besitzt Barça übrigens nicht. Und dennoch könnte es eine Win-win-Situation werden für Verein wie Spieler und Félix endlich zeigen, warum Atlético einst 127 Millionen Euro für ihn zahlte.