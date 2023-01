Thauvin löst Vertrag in Mexiko auf

Florian Thauvin und Tigres UANL gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der mexikanische Klub mitteilt, wurde der Vertrag mit dem zehnfachen französischen Nationalspieler aufgelöst. In einem Statement des Vereins heißt es: „Der Club Tigres teilt mit, dass die Entscheidung getroffen wurde, das Arbeitsverhältnis mit dem Spieler Florian Tristán Mariano Thauvin zu beenden. Wir danken Florian für seinen Einsatz und seine Professionalität in den eineinhalb Jahren, in denen er bei uns gespielt hat, und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen künftigen Unternehmungen.“

Zuletzt wurde berichtet, Olympique Marseille habe Interesse am 29-jährigen Flügelstürmer. Nach Informationen von ‚La Provence‘ zieht es Thauvin aber nicht zum Orange Vélodrome. Offenbar wird der Linksfuß seine Karriere bei einem anderen Team fortsetzen.

