Augsburg verlängert mit Pedersen

Mads Pedersen und der FC Augsburg setzen ihre Zusammenarbeit fort. Laut den Fuggerstädtern hat der Linksverteidiger seinen 2024 auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre verlängert. Der 26-Jährige spielt seit 2019 für den FCA.

„Ich freue mich riesig über meine Vertragsverlängerung hier beim FC Augsburg, da ich mich sowohl in der Stadt als auch im gesamten Verein sehr wohlfühle. Wir haben eine großartige Mannschaft, von deren Potenzial ich überzeugt bin. Deshalb bin ich hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team hart zu arbeiten, um weiter zu wachsen und in den kommenden Jahren unsere Ziele zu erreichen“, so Pedersen.

