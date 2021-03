Torwart-Suche: BVB stößt auf Maignan

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Torwart auch Mike Maignan vom OSC Lille im Blick. Einem Bericht von ‚France Football‘ zufolge sind die Entscheidungsträger beim Bundesligisten überzeugt von den Fähigkeiten des französischen Nationalspielers (ein Länderspiel).

„Maignan ist ein guter Fußballer, der häufig von seinen Mitspielern in den Aufbau mit einbezogen wird“, berichtet FT-Frankreich-Korrespondent Matthieu Margueritte. Der Foot Mercato-Redakteur weiter: „Er stammt aus der PSG-Jugend. 2015 ging er nach Lille, um mehr zu spielen. Das war eine wirklich gute Entscheidung.“

Seit 2017 ist Maignan nun die Nummer eins in Lille. In der laufenden Saison spielt er mit seinem Team um den Titel in der Ligue 1 und stieg zudem zu Frankreichs Nummer drei auf. Kein Wunder, dass neben dem BVB auch noch Teams wie Tottenham Hotspur und der AC Mailand aufmerksam geworden sein sollen.

Hohes Preisschild

Entsprechend hoch ist auch der Preis für Maignan. Laut ‚France Football‘ stehen 25 Millionen Euro Ablöse im Raum. Dem Bericht zufolge könnte der Preis für den BVB passen – allerdings muss Schwarz-Gelb in Zeiten der Coronakrise kleinere Brötchen backen. Zudem droht das Verpassen der lukrativen Champions League.

Dass man in Dortmund aber prinzipiell gerne eine neue Nummer eins holen würde, ist bekannt. Mit Roman Bürki (30) und Marwin Hitz (33) ist man unzufrieden. Péter Gulácsi (30, RB Leipzig) und Odisseas Vlachodimos (26, Benfica) werden von ‚France Football‘ als weitere BVB-Kandidaten genannt. Verbrieft ist zudem das Interesse an Bartlomiej Dragowski (23, AC Florenz, FT berichtete exklusiv).