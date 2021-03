Dragowski-Berater bestätigt BVB-Interesse

Bereits Anfang Februar berichtete FT exklusiv von Borussia Dortmunds Interesse an Bartlomiej Dragowski. Nun bestätigt sein Berater bei ‚Firenzeviola.it‘, dass der BVB seine Fühler nach seinem Schützling ausgestreckt hat. „Natürlich freue ich mich sehr, dass große Vereine, die in der Champions League spielen, an Dragowski interessiert sind“, erklärt Mariusz Kulesza weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem AC Florenz finden derzeit nicht statt. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft 2023 aus. „Im Moment gibt es keinen Kontakt zum Verein. Bart hat noch zwei Jahre Vertrag mit den Lilien und wir haben Zeit“, so der Vertreter des polnischen Nationalspielers.

Ob man beim AC Florenz auch der Meinung ist, dass in der Personalie Dragowski kein Zeitdruck herrscht, darf angezweifelt werden. Offenbar sind neben den Dortmundern auch andere Vereine an Dragowski interessiert.

Torhüterfrage beim BVB noch ungeklärt

Die Vertragsverlängerung von Marwin Hitz (33), der Roman Bürki verdrängte, hat die Torhüterfrage im Signal Iduna Park keinesfalls final beantwortet. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass der Schweizer künftig als solider Ersatzmann im Kader bleibt. Eine neue Nummer eins sind Michael Zorc und Sebastian Kehl den Fans noch schuldig.

In Florenz ist Dragowski absolut gesetzt und absolvierte in der laufenden Spielzeit alle 28 Ligaspiele. Um den Schlussmann aus der Toskana ins Ruhrgebiet zu locken, müsste der BVB wohl tiefer in die Tasche greifen. Bei der Fiorentina wird man sich im Sommer jedoch über einen Verkauf Gedanken machen müssen, denn die Berater-Aussagen klingen nicht nach einer sich anbahnenden Verlängerung.