„Nicht nur Müller“: Völler spricht über seine Nachfolge

Wer ersetzt Rudi Völler in zwei Jahren als DFB-Sportdirektor? Thomas Müller wird als Kandidat gehandelt, ist jedoch nicht der einzige Kandidat, den der Amtsinhaber auf dem Zettel hat. „Es gibt nicht nur Thomas Müller“, so Völler im ‚Aktuellen Sportstudio‘, „es gibt ja noch den ein oder anderen, der vom Intellekt, von seiner Ausstrahlung, von seiner Erfahrung her geeignet wäre. Man muss es natürlich auch wollen. Das ist natürlich auch Arbeit.“

Konkrete Namen wollte der 64-Jährige nicht nennen. Nach der Weltmeisterschaft 2026 legt Völler sein Amt nieder. Dementsprechend läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger. Wann Müller seine Karriere beendet, ist derweil noch gar nicht absehbar. Aktuell hat der Offensivspieler noch einen bis kommenden Sommer gültigen Vertrag beim FC Bayern. Eine Verlängerung ist alles andere als ausgeschlossen.