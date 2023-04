Dreikampf um Aouar

Nachdem sich Eintracht Frankfurt aus dem Poker um Houssem Aouar (24/Olympique Lyon) zurückgezogen hat, deutet vieles auf einen ablösefreien Wechsel in die Serie A hin. Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge will die AS Rom Tempo machen im Werben um den Mittelfeldspieler. Eine Einigung ist wahrscheinlich, allerdings gab es diese größtenteils auch schon mit der Eintracht.

Zudem befinden sich der AC Mailand und die SSC Neapel noch im Rennen um Aouar. Napoli will in den nächsten Tagen ein offizielles Angebot abgeben. Alle drei Interessenten könnten den Einzug in die Champions League packen – nach FM-Infos für Aouar ein entscheidendes Kriterium und einer der Gründe, warum es doch nicht klappte mit dem Frankfurt-Wechsel.

