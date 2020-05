Fix: FC-Flirt bleibt in Norwegen

Ola Brynhildsen bleibt der norwegische Eliteserien erhalten. Wie Meister Molde FK offiziell bestätigt, kommt das 21-jährigen Sturmtalent von Ligakonkurrent Stabaek Fotball. In Molde hat der sechsfache U21-Nationalspieler einen Vertrag bis Ende 2022 unterschrieben. Da der Vertrag in Stabaek ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Brynhildsen wurde vor wenigen Tagen mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Der Youngster will sich aber offenbar vorerst in heimischen Gefilden weiterentwickeln. Für Stabaek war er in 65 Pflichtspielen an 18 Treffern direkt beteiligt.