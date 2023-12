Werner-Wechsel: Das sagt Schröder

Rouven Schröder hat Gerüchten, Timo Werner habe die Freigabe für einen Leihwechsel im Winter, den Wind aus den Segeln genommen. Bei ‚Bild TV‘ sagte RB Leipzigs Sportdirektor: „Ich habe es auch nur gelesen. Wir führen intensive Gespräche mit allen Spielern, Timo gehört auch dazu. Wir schätzen Timo extrem - als Mensch und Spieler. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Weg zusammen gehen. Wir wollen mit Timo weiter zusammenarbeiten, über den Winter hinaus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner ist in Leipzig in dieser Saison nur Ergänzungsspieler, kommt wettbewerbsübergreifend auf 370 Einsatzminuten (zwei Tore). Die vergangenen drei Spiele verpasste der 27-jährige Stürmer verletzt. „Im Endeffekt hat er bei uns alle Möglichkeiten, wieder in die Stammelf zu kommen. Er hat die Möglichkeiten und die Fähigkeiten dazu. Das ist das, was wir uns wünschen“, so Schröder.