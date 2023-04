Bayer 04: Tah-Transfer schon beschlossen?

Spätestens seit Anfang Februar ranken sich die Abschiedsgerüchte intensiver um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen – schließlich lässt sich der Innenverteidiger seitdem von dem Spielervermittler Pini Zahavi vertreten. Ein klares Zeichen für Wechselambitionen.

Diese sind in den vergangenen Monaten offenbar weiter gereift. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist es für Tah mittlerweile „beschlossene Sache“, dass er im Sommer die Werkself verlassen wird. Seinen Wechselwunsch habe er den Verantwortlichen auch schon mitgeteilt.

Wohin es den 27-Jährigen zieht, ist noch unklar. Interesse gab und gibt es aus der Premier League. Bis 2025 ist Tah noch an Bayer gebunden, per Ausstiegsklausel von unter 20 Millionen Euro könnte er gehen. Der 16-fache deutsche Nationalspieler ist seit 2015 in Leverkusen aktiv und stand bislang 299 Mal für die Werkself auf dem Platz.