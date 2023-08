FC Bayern: Transfer-Karussell um Amrabat & Goretzka?

Leon Goretzka macht wohl die schwerste Phase durch, seit er 2018 beim FC Bayern aufschlug. Der deutsche Nationalspieler hat seinen Stammplatz verloren, Trainer Thomas Tuchel ist nicht gerade sein größter Fan. Trotzdem, so beteuerte Goretzka zuletzt, will er in München bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings hat das Transferfenster noch rund vier Wochen lang geöffnet, entsprechend könnte sich Goretzka noch umentscheiden. Das Interesse von West Ham United ließ den 28-Jährigen völlig kalt. Doch auch bei Manchester United unterhält man sich laut ‚Sky‘ über Goretzka.

Lese-Tipp

Vor Abschluss: Bayern-Talent ersetzt Simons bei PSV

Und immerhin: Einen Wechsel zu einem Klub der Größenordnung der Red Devils kann sich Goretzka vorstellen, berichtet ‚Sky‘. Goretzka zu verkaufen, würde den Bayern in die Karten spielen. Schließlich wären dann Mittel für den von Tuchel gewünschten neuen Sechser frei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amrabat findet München attraktiv

Ins gewünschte Profil könnte Sofyan Amrabat passen – und dieser kann sich laut ‚Sky‘ einen Wechsel nach München gut vorstellen. Heiß ist das Thema noch nicht, könnte es aber noch werden, falls Goretzka tatsächlich nach Manchester wechselt.

Denn ausgerechnet mit United spricht auch Amrabat gerade. Der AC Florenz hat dem marokkanischen WM-Helden dafür schon die Freigabe erteilt. 25 Millionen Euro Ablöse stehen für den 26-Jährigen im Raum. Bekäme United Goretzka, würde man wohl von einer Amrabat-Verpflichtung absehen. Bislang ist da allerdings viel Konjunktiv dabei.