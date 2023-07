Wechselgerüchte: Goretzka spricht Klartext

Die Gerüchteküche bei Leon Goretzka brodelte zuletzt heftig. Neben Borussia Dortmund und West Ham United soll vor allem Manchester United großes Interesse am Box-to-Box-Spieler vom FC Bayern haben. Und an der Säbener Straße soll ein Verkauf von Goretzka diskutiert werden, hieß es. Sogar ein Preisschild von 40 bis 50 Millionen Euro nannte ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntagabend äußerte sich Goretzka nach der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena zu den Medienberichten. Der ‚kicker‘ zitiert den 28-Jährigen wie folgt: „Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen.“ Eine klare Absage an einen möglichen Wechsel.

Lese-Tipp

Einigung erzielt: Nübel verlässt Bayern

Auch wenn sich der gebürtige Bochumer unter Trainer Thomas Tuchel durchsetzen will, lässt er ein kleines Hintertürchen offen. „Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren“, so Goretzka. Dass er seine Zukunft in München sieht, wurde allerdings klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchels Kritik legitim

Auch die öffentliche Ansage des Trainers hat Goretzka nicht zu einem Umdenken bewegt. Dass Tuchel in einer Pressekonferenz im Trainingslager am Tegernsee eine Leistungssteigerung von Goretzka forderte und keinen Spieler als „unverkäuflich“ deklarierte, ist für den Mittelfeldmann „eine legitime Aussage“.

„Es sah in der letzten Saison lange gut aus, im letzten Drittel haben wir zwei Titel verspielt, und die Leistungskurve von mir und der Mannschaft ist da steil bergab gegangen. Klar, da wollen wir wieder raus. Dafür arbeiten wir gerade sehr hart. Ich bin guter Dinge“, erklärt der Rechtsfuß. Die Kritik des Coaches ist demnach wohl angekommen.