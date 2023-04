BVB: Neues Treffen mit Reus

Borussia Dortmund und Marco Reus befinden sich weiterhin im Austausch über eine Vertragsverlängerung. Der Kapitän des BVB steht Stand jetzt nur noch bis zum Saisonende in Dortmund unter Vertrag. Beide Parteien scheinen sich in kleinen Schritten anzunähern.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fand am gestrigen Donnerstag ein weiteres Treffen zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl, Marco Reus und dessen Berater Dirk Hebel statt. In der Geschäftsstelle der Schwarz-Gelben in Dortmund-Brackel soll weiter über die Vertragsgestaltung gesprochen worden sein, es gehe unter anderem noch um letzte finanzielle Details.

Im Raum steht ein neuer stark leistungsbezogener Einjahresvertrag für den 33-jährigen Offensivspieler. Der BVB will das Gehalt auf rund sechs Millionen Euro halbieren.

Eine endgültige Einigung bleibt weiterhin aus. Reus-Berater Hebel dementierte diese in der vergangenen Woche, sagte jedoch auch, dass man sich in einem „guten und zielführenden Austausch“ mit der Borussia befinde. Vor drei Tagen legte Kehl nach und sagte über Reus und Raphaël Guerreiro (29), dessen Kontrakt ebenfalls im Sommer endet: „Bis jetzt sind keine Entscheidungen gefallen.“