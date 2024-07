Mainz: Tür für Ajorque-Abgang geöffnet

Der 1. FSV Mainz 05 hat womöglich einen Abnehmer für Ludovic Ajorque gefunden. FT kann einen Bericht von ‚Ouest France‘ bestätigen, dass der FC Nantes die Fühler in Richtung des baumlangen Mittelstürmers ausstreckt. Zwischen den Vereinen laufen bereits Verhandlungen über einen Transfer des 30-Jährigen.

Im Januar 2023 hatte Mainz sechs Millionen Euro an Racing Straßburg gezahlt, um Ajorque in die Bundesliga zu holen. Seitdem erzielte der Torjäger in 46 Pflichtspielen für die Nullfünfer neun Tore. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis 2026, bei einem Verkauf würden die Mainzer auf eine adäquate Ablöse bestehen.