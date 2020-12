HSV: Vagnoman sagte CL-Klub ab

Josha Vagnoman sieht seine mittelfristige Zukunft beim Hamburger SV. Laut ‚Transfermarkt.de‘ hinterlegte Olympique Marseille kürzlich „konkretes Interesse“ am 20-Jährigen, der dem Ligue 1-Klub allerdings dankend absagte. „Da haben wir schon im Vorfeld gesagt, dass es jetzt gar kein konkretes Angebot benötigt. Die sportlichen Möglichkeiten beim HSV sind derzeit gegeben und in Ordnung, das muss man so ehrlich sagen“, sagt Berater Dieter Gudel.

Vagnoman selbst ist derzeit „sehr zufrieden“ mit seiner Entwicklung und den Einsatzzeiten bei den Rothosen. Mittlerweile kommt das Eigengewächs des Zweitligisten auf 41 Pflichtspiele für den Klub. Bezüglich der Erfüllung seines bis 2024 datierten Vertrags sagt der Außenverteidiger: „Ich will meine Leistung bringen und alles für den HSV geben. Ich freue mich, für den Klub zu spielen – jede Minute. Mal gucken, was in der Zukunft passiert.“