Bestätigt: Pieringer vor Schalke-Abgang – Transfer in die Bundesliga

Marvin Pieringer und der FC Schalke 04 werden zeitnah getrennte Wege gehen. Aus diesem Grund war der 23-jährige Stürmer auch nicht mit dabei, als die Königsblauen am gestrigen Samstag gegen den Regionalligisten SC Spelle-Venhaus testeten. „Marvin Pieringer war nicht dabei. Er befindet sich in Gesprächen mit einem interessierten Verein“, bestätigt S04-Sportdirektor André Hechelmann der ‚WAZ‘, dass der Angreifer vom Verein freigestellt ist.

Und weiter: „Wir gucken mal, wie die Gespräche verlaufen. Und vielleicht gibt es Anfang der Woche dann aktuelle News.“ Der ‚Bild‘ zufolge zieht es Pieringer zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Zwischen dem Stürmer und dem Klub müssten nur noch wenige Details geklärt werden, auch der Medizincheck stehe noch aus.

Wichtiges Geld für Schalke

Es spricht also alles dafür, dass es für Pieringer in der ersten Liga weitergeht und die Schalker auf die Dienste des 1,91-Meter-Manns bei der Mission Wiederaufstieg verzichten. Dies ist laut ‚WAZ‘ dem Umstand geschuldet, dass die Gelsenkirchner bereits mehrere physisch starke Stürmer im Kader haben, die Pieringer in puncto Spielanlage gleichen.

Zudem soll ein Verkauf der ‚Bild‘ zufolge eine Ablöse von 1,9 Millionen Euro in die Schalker Transferkassen spülen – wichtiges Geld für den finanziell angeschlagenen Revierklub, der sich zudem auch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben soll.

Pieringer war 2022 nach einjähriger Leihe fest vom SC Freiburg zu S04 gewechselt. Dort wurde er aber umgehend zum SC Paderborn weiterverliehen, wo er in der vergangenen Saison stark aufspielte. Zehn Tore und acht Vorlagen standen nach verletzungsbedingt nur 23 Zweitliga-Einsätzen zu Buche.