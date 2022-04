Nianzou-Leihe: Heiße Spur nach Leipzig?

Mitte März berichtete FT exklusiv, dass der FC Bayern und Tanguy Nianzou eine Ausleihe des 19-jährigen Innenverteidigers planen – ohne Kaufoption wohlgemerkt. Infrage kommt auch ein Deal innerhalb der Bundesliga.

Denn wie nun die ‚L’Équipe‘ herausfand, führt die heißeste Spur zu RB Leipzig. Die Sachsen wollten Nianzou schon 2020 vor dessen Wechsel von Paris St. Germain nach München haben, gingen aber leer aus. Wird nun Verpasstes nachgeholt?

Klar ist: Allein ist RB im Werben um eine Nianzou-Leihe nicht. Nach FT-Infos wurde schon ein Dutzend Vereine vorstellig. Der Franzose will aber möglichst nicht zurück in die Heimat, sondern sich in einer besseren Liga als der Ligue 1 behaupten.