Scoutingmission: BVB und Bayern beobachten Núñez

Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern durchforsten den Markt nach einem neuen Stürmer. Während sich der BVB auf den Abgang von Erling Haaland (21) vorbereitet, halten die Bayern schon jetzt die Augen nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski (33) offen. Bei Darwin Núñez von Benfica Lissabon scheint sich das Interesse der beiden Erzrivalen zu konkretisieren.

Wie ‚A Bola‘ berichtet, reisten Scouts der Bundesligisten am Montag in die portugiesische Provinz nach Tondela. In der 4.500-Einwohner-Stadt stand die Erstliga-Partie zwischen CD Tondela und Benfica auf dem Plan. Für Núñez war es das 3:1 die erste Partie nach seiner kleinen Länderspielreise nach Uruguay. Und der 22-Jährige machte genau dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte.

Gegen Tondela besorgte der Shootingstar mit einem Traum-Schlenzer aus halblinker Position das zwischenzeitliche 2:0. Und auch generell lieferte der Stürmer den Spielerbeobachtern aus Dortmund und München und zudem auch von Manchester United und dem AC Mailand viele Nachweise, warum er als einer der begehrtesten Stürmer der Welt gilt.

In Lissabon steht Núñez noch bis 2025 unter Vertrag, die Ausstiegsklausel beläuft sich auf 150 Millionen Euro. Anfang Dezember hatte ‚Sport1‘ die realistische Ablöse auf 50 bis 60 Millionen Euro taxiert. Seitdem sind zehn weitere Treffer hinzugekommen und der achtfache Nationalspieler steht aktuell bei deren 21. Der Preis wird weiter gestiegen sein und bis zum Sommer sicher nicht mehr fallen.