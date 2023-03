Werder: Fritz gibt Personal-Update

Der SV Werder Bremen muss im ersten Training der Woche gleich auf mehrere Spieler verzichten. Wie Clemens Fritz, Leiter Scouting & Profifußball, in einer Medienrunde erklärte, fehlten Marco Friedl, Romano Schmid und Christian Groß krankheitsbedingt. Wann das Trio wieder eingreifen kann, ließ der 42-Jährige offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Milos Veljkovic (krank) und Dikeni Salifou (Wadenprobleme) sind derweil zwei Spieler zurückgekehrt. Niklas Stark hat seine eigene Erkrankung zudem auskuriert und steht in Teilen des Trainings zur Verfügung. Die Werderaner empfangen am Sonntag (17:30 Uhr) Bayer Leverkusen zum Heimspiel in der Bundesliga.

Lese-Tipp

Werder: Weiser bald für Algerien?