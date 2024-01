Gladbach: Kommt Trainer-Verstärkung vom HSV?

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach neuem Personal für den Trainerstab offenbar in Hamburg fündig geworden. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge baggern die Fohlen an Torwarttrainer Sven Höh. Der 39-Jährige könnte bei der Borussia die Nachfolge von Fabian Otte antreten, den es zum Saisonende in die USA zieht.

Höh soll aber neben DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Simon Henzler von Schalke 04 nur einer von mehreren Kandidaten sein. Sein Vertrag endet im Sommer, es sei aber zu erwarten, dass der HSV die Gespräche über eine Verlängerung aufnehmen wird.