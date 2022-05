FCI verpflichtet Kopacz

Offensivspieler David Kopacz (22) wechselt von den Würzburger Kickers zum FC Ingolstadt. Zu Vertragsdetails macht der Zweitliga-Absteiger keine Angaben. „Der FC Ingolstadt 04 ist ein junger, ambitionierter und zugleich sehr familiär geführter Verein – eine Mischung, die mir super gefällt. Bei den Gesprächen hatte ich ein richtig gutes Gefühl“, freut sich Kopacz auf seine neue Aufgabe.

FCI-Sportdirektor Malte Metzelder sagt: „Mit David Kopacz konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen, der im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist und unser Angriffsspiel beleben wird. David ist technisch sehr gut ausgebildet und in der Lage immer wieder selbst in torgefährliche Räume zu gelangen sowie seine Mitspieler dort in Szene zu setzen.“