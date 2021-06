Bericht: DFB-Spieler skeptisch wegen Löws Taktik

Mit 1:1 trennte sich die deutsche Nationalmannschaft im ersten EM-Test am Mittwoch von Dänemark. Joachim Löw setzte dabei auf eine Dreier- respektive Fünferkette – gleich fünf gelernte Verteidiger sowie zwei Sechser bildeten einen massiven Defensivblock.

In der Mannschaft kommt diese Grundordnung scheinbar weniger gut an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, präferiert „der Großteil der Spieler“ das System mit Viererkette. Insbesondere die acht Spieler des FC Bayern werben offenbar dafür, mit mehr Offensivspielern zu agieren.

Weniger Platz für Mittelfeld-Topleute

Klar ist auch: Bei der Fünferkette müssten noch mehr hochkarätige Mittelfeldspieler bzw. Angreifer auf die Bank als ohnehin schon. Zudem fehlt auf der rechten Seite eine offensivstarke Option, Lukas Klostermann spielt bei RB Leipzig nicht grundlos Innenverteidiger.

Gut möglich also, dass im letzten Test gegen Lettland am Montag noch einmal die Viererkette geübt wird. Für welches System sich der Bundestrainer dann beim Turnier entscheiden wird, bleibt offen. Am 15. Juni steht der Auftakt gegen Weltmeister Frankreich an, außerdem trifft das DFB-Team auf Portugal und Ungarn.