Amrabat will zu Atlético

Sofyan Amrabat hat eine klare Präferenz, wenn es darum geht, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato in Erfahrung gebracht hat, will der marokkanische Nationalspieler am liebsten zu Atlético Madrid wechseln. Der 26-jährige Sechser ist vom Spielstil der Rojiblancos und dem sportlichen Projekt unter Diego Simeone sehr angetan.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar machte Amrabat mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Das ruft einige Interessenten auf den Plan. Unter anderem buhlt auch der FC Liverpool um die Gunst des Mittelfeldspielers vom AC Florenz. Problematisch könnten allerdings die Ablöseverhandlungen werden. Auch wenn Amrabat gerne nach Madrid will, könnten etwaige Angebote von Liverpool oder anderen Premier League-Klubs deutlich höher ausfallen und Florenz dazu bewegen, eher einen Verkauf an einen Insel-Vertreter anzustreben.

