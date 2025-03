S04-Verlängerung: Kaminski stellt Forderung

Marcin Kaminski sieht seine Zukunft weiter bei Schalke 04. Wie der 33-Jährige der ‚WAZ‘ verriet, knüpft er einen möglichen Verbleib im Anschluss an seinen im Sommer auslaufenden Vertrag jedoch an Bedingungen: „Ich fühle mich auf Schalke wirklich wohl. Wenn ich die Möglichkeit habe und alles passt, dann bleibe ich gern. Aber was passiert, liegt alles nicht in meiner Hand, deswegen müssen wir abwarten und schauen, was passiert. Mein Ziel ist es, weiterzuspielen. Nur dabei zu sein, ist nicht mein Anspruch, das merke ich immer wieder.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger verlangt also die klare Perspektive auf Einsätze. Noch hat es laut der Regionalzeitung keine Gespräche zwischen Klub und Spieler über eine mögliche Weiterbeschäftigung gegeben. Wohl auch, weil sich die Verantwortlichen intern nicht einig sind, ob sie mit dem Routinier verlängern wollen oder nicht. In dieser Saison stand Kaminski bisher in 20 Ligaspielen auf dem Platz und ist damit klarer Stammspieler bei den Königsblauen.