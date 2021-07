Pavlenka tendiert zu Werder-Verbleib

Jiri Pavlenka bleibt womöglich doch noch bei Werder Bremen. Der Berater des Torhüters, Pavel Pillar, stellt im Gespräch mit dem tschechischen ‚Nova Sport‘ einen Verbleib seines Klienten in Aussicht: „Wir haben nach der Saison erklärt, dass wir uns mit der Situation von Jiri Pavlenka auseinandersetzen werden. Die wahrscheinlichste Variante ist aber, dass Pavlenka in Bremen einen neuen Vertrag unterschreibt und damit in Deutschland weitermacht.“

Interesse am 29-jährigen Schlussmann gibt es vor allem in England, wo zuletzt der FC Burnley und der FC Chelsea als mögliche Abnehmer gehandelt wurden. Nach Angaben von Pillar sei jedoch „kein konkretes Angebot“ eingegangen. An Werder ist Pavlenka noch bis 2022 gebunden. Bei den Grün-Weißen kann man sich einen Verbleib der Nummer eins grundsätzlich vorstellen, allerdings ist der Bundesliga-Absteiger auch auf Transfereinnahmen angewiesen.