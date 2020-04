BVB: Darum sagte Toptalent Pauli den Bayern & United ab

Julian Pauli wird ab der kommenden Saison die U17-Mannschaft von Borussia Dortmund verstärken – mit gerade mal 14 Jahren. Das Überspringen von Altersklassen ist nicht die einzige Gemeinsamkeit mit BVB-Wunderstürmer Youssoufa Moukoko.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Innenverteidiger aus der Talentschmiede von Fortuna Düsseldorf von Thies Bliemeister beraten, der auch Moukoko zu seinen Klienten zählt. Die mustergültige Entwicklung des Stürmers, der ab November bei den Profis debütieren darf, soll zudem für Pauli ein Argument pro Dortmund gewesen sein.

Der dritte Grund, warum der Teenager in der kommenden Saison das schwarz-gelbe BVB-Trikot und nicht das Leibchen des FC Bayern, RB Leipzig oder auch Manchester United überstreifen wird, ist regionaler Natur. Der in London geborene deutsche U15-Nationalspieler wohnt bei seinen Eltern in Düsseldorf und besucht dort die internationale Schule im Stadtteil Kaiserswerth. Durch einen Wechsel nach Dortmund ist kein Umzug notwendig.