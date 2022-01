Markanday verlässt Tottenahm

Dilan Markanday wechselt von Tottenham Hotspur zu den Blackburn Rovers. 20-Jährige Offensivakteur unterschreibt beim englischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison.

✍️ #Rovers are delighted to announce the signing of highly-rated Tottenham Hotspur youngster Dilan Markanday on a long-term deal.#WelcomeDilan 🔵⚪️