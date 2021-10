Köln & HSV ging Salah durch die Lappen

Mohamed Salah wäre einst beinahe in der Bundesliga gelandet. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, war der 1. FC Köln im Jahr 2012 am heutigen Superstar des FC Liverpool dran. Aufgrund von Personalrochaden in der Sportlichen Führung kam aber kein Deal zustande.

Salah ging stattdessen aus seiner ägyptischen Heimat zum FC Basel. 2014 stand dann der nächste Karriereschritt an und auch der Hamburger SV mischte mit. Der heute 29-jährige Rechtsaußen wählte jedoch den FC Chelsea. Später scheiterten auch Leihversuche des HSV.