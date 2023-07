Eintracht: Nkounkou „klarer Wunschkandidat“

Die Spur von Niels Nkounkou zu Eintracht Frankfurt wird heißer. Laut der ‚Bild‘ ist der 22-Jährige bei der SGE für hinten links „der klare Wunschkandidat“. Die Adler möchten sich die Dienste des Franzosen drei bis vier Millionen Euro kosten lassen.

Wie man bei der AS Saint-Étienne über das Interesse aus der Bankenmetropole denkt, lässt die Boulevardzeitung offen. Vertraglich ist Nkounkou noch bis 2026 gebunden. Verkaufsdruck hat der Ligue 2-Klub also nicht. In der abgeschlossenen Spielzeit war Nkounkou in 20 Einsätzen für Saint-Étienne an starken 14 Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, acht Vorlagen).

